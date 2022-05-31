За даними районної адміністрації, на щастя, цього разу минулось без жертв чи руйнувань житлових будинків. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на офіційній сторінці у телеграмі.

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Ворожі обстріли Криворізького району 31 травня

За інформацією Миколи Лукашука, протягом доби російські окупанти знову гатили по населених пунктах Криворізького району. По одному з сіл Криворіжжя ворог завдав ударів з мінометів. Унаслідок цього були перебиті лінії електропостачання й мешканці населеного пункту залишились без світла.

На щастя, обійшлося без жертв, руйнувань житлових будинків немає,

– підкреслив Лукашук.

Крім того, розповів голова Дніпропетровської обласної ради, під обстріл також потрапили прикордонні території ще одного села Криворізького району. Разом з тим до самого населеного пункту нічого "не прилетіло".

До слова, станом на 20:40 31 травня, загалом на Дніпропетровщині ситуація стабільна – наразі все спокійно. На підступах до області ситуацію контролюють підрозділи Збройних Сил України, запевнив Лукашук.

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Останні новини про Криворіжжя: коротко

У ніч проти 29 травня у Дніпропетровській області не лунало сирен повітряної тривоги. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, таке останнім часом трапляється доволі рідко.

Втім днем раніше, 28 травня, окупанти обстріляли двома ракетами завод у Кривому Розі. На місці ворожого "прильоту" спалахнула пожежа, яка практично повністю знищила підприємство.

Згодом завали заводу повністю розібрали. Жертв серед населення, на щастя, вдалось уникнути.

29 травня стало відомо, що Збройні Сили України здійснили успішну контратаку на південь від Кривого Рогу. При цьому нашим захисникам та захисницям вдалось ліквідувати 63 російських окупантів.

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