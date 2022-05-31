У Держспецзв'язку наголосили, що найближчим часом відновити зв'язок, швидше за все, не вдасться – обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.
Росіяни відключили українських операторів зв'язку та інтернету у Херсонській області. Місцеві жителі залишились без зв'язку.
Джерело:Держспецзв'язок
У Держспецзв'язку наголосили, що найближчим часом відновити зв'язок, швидше за все, не вдасться – обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.