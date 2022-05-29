Обстріли підприємств Кривого Рогу

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що протягом тижня місто двічі зазнавало ракетних ударів. У середу в територію одного з промислових підприємств влучило три крилаті ракети. Були руйнування, але обійшлося без жертв.

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Вчора ввечері ворог вдарив кількома ракетами по території одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Усю ніч та ранок підрозділи рятувальників ліквідували пожежу та інші наслідки. Слава Богу, також обійшлося без жертв, зараз це вже точно. Усі завали розібрані,

– зазначив Вілкул.

Ситуація в Кривому Розі

Він зазначив російські загарбники продовжують обстріли по всій лінії зіткнення. При цьому окупанти застосовують усі види ракетних систем залпового вогню, ствольну артилерію, танки, міномети та бойову авіацію. Також не припиняють використовувати заборонені Женевською конвенцією касетні та фосфорні боєприпаси, під ударами – мирні населені пункти.

Вілкул розповів, що ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається хоч і напруженою, але стабільною та контрольованою. Сьогодні, 29 травня, ворог обстріляв в районі населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токарєво. Було тричі обстріляно Зеленодольську громаду, ніхто не постраждав.

"Протягом тижня також було обстріляно Мар'янське, Кошове, околиці Апостолове, Велику та Мала Костромку, Нововоронцівку, Осокорівку, Новоолександрівку та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів, у тому числі пошкоджено дитячий садок, церкву, житлові будинки. Орки просто продовжують тактику випаленої землі. На жаль, поранені серед мирних жителів", – сказав начальник військової адміністрації.

За його словами на півдні від Кривого Рогу ЗСУ провело успішну контратаку, знищено 63 росіян та 19 одиниць їхньої техніки, у тому числі:

сучасні танки Т-72;

реактивна система залпового вогню "Град";

артилерія;

гелікоптери;

один літак СУ-35.

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