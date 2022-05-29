Обстрелы предприятий Кривого Рога

Начальник военной администрации Кривого Рога отметил, что в течение недели город дважды подвергался ракетным ударам. В среду в территорию одного из промышленных предприятий попало три крылатых ракеты. Были разрушения, но обошлось без жертв.

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Вчера вечером враг ударил несколькими ракетами по территории одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Всю ночь и утро спасатели ликвидировали пожар и другие последствия. Слава Богу, тоже обошлось без жертв, сейчас это уже точно. Все завалы разобраны,

– отметил Вилкул.

Ситуация в Кривом Роге

Он отметил, что российские захватчики продолжают обстрелы по всей линии столкновения. При этом кафиры применяют все виды ракетных систем залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и боевую авиацию. Также не прекращают использовать запрещенные Женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы, под ударами мирные населенные пункты.

Вилкул рассказал, что ситуация на криворожском направлении фронта остается хоть напряженной, но стабильной и контролируемой. Сегодня, 29 мая, враг обстрелял в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево. Была трижды обстреляна Зеленодольская община, никто не пострадал.

"В течение недели также были обстреляны Марьянское, Кошевое, окрестности Апостолово, Большую и Малая Костромку, Нововоронцовку, Осокоровку, Новоалександровку и другие населенные пункты. В результате обстрелов, в том числе поврежден детский сад, церковь, жилые дома. Орки просто продолжают тактику вы земли. К сожалению, ранены среди мирных жителей", – сказал начальник военной администрации.

По его словам, на юге от Кривого Рога ВСУ провело успешную контратаку , уничтожено 63 россиян и 19 единиц их техники, в том числе:

современные танки Т-72;

реактивная система залпового огня "Град";

артиллерия;

вертолеты;

один самолет СУ-35.

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