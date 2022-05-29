Об этом рассказал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Состояние одного из пострадавших тяжелое – медики борются за его жизнь.

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Женщине сделали сложную операцию

В результате обстрелов общины, которая находится на линии столкновения с временно оккупированной территорией Херсонщины, пострадала 84-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Женщина получила ранения головы. В больнице ей сделали сложную операцию. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшей.

Оба пострадавших сейчас в больнице в Кривом Роге.

Последствия удара по Кривому Рогу ликвидировали всю ночь

Российские захватчики били по линии столкновения в районе Кривого Рога, применяя различные типы артиллерии. Непосредственно в черте города ночь прошла спокойно.

Однако 28 мая российские оккупанты нанесли удар по промышленной зоне в Кривом Роге и попали в завод. Александр Вилкул сообщил, что ликвидация последствий удара продолжалась всю ночь. Спасатели продолжают разбирать завалы завода.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет, однако глава военной администрации подчеркнул, что пока продолжается разбор завалов, окончательные данные навести невозможно.

В ГСЧС подтвердили информацию о том, что пострадавших и жертв нет. По данным ГСЧС, две ракеты попали в промышленное предприятие, вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован. В его тушении участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС в области.

Оккупанты обстреливают Украину: последние новости

Российские оккупанты второй день подряд обстреливают жилые районы Николаева. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие. После атаки 28 мая 1 человек погиб, еще 7 получили ранения. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Со своей территории оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину. Местные жители слышали около 20 взрывов. К счастью, никто не пострадал.

Россияне активно обстреливают Северодонецк. По меньшей мере, 2 человека в городе погибли, 16 зданий разрушены.

Обратите внимание – оккупанты обстреливают Северодонецк: смотрите видео