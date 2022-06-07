Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники отметили, что ситуация на фронте остается напряженной.

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Захватчики применяют тяжелую артиллерию для обстрела Николаева

Российские захватчики продолжают коварные артиллерийские обстрелы Николаева. Они используют снаряды калибра 203 миллиметра. Оккупанты бьют по жилым кварталам, убивают мирных жителей, разрушают гражданские здания и уничтожают автомобили.

Однако 6 июня вражеские подразделения почувствовали на себе 2 вертолетных удара на Херсонщине. Также украинские защитники нанесли 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов оккупантов в Николаевской области. В целом ракетно-артиллерийские подразделения и авиация за сутки уничтожили:

26 оккупантов;

10 единиц вражеской техники, среди которых танк, 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

Заметьте Боррель отреагировал на ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве.

Кратко о ситуации в Николаевской области

Российские оккупанты 4 июня трижды обстреляли Николаев. Враги использовали реактивные системы залпового огня "Ураган" и артиллерию 152 и 203 калибров. Вражеские снаряды прилетели в жилой район и на территорию частного предприятия. Обстрел стал причиной человеческих жертв и значительных материальных потерь.

Также защитникам удалось уничтожить над Николаевщиной сразу две вражеские ракеты. По словам представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука, это стало возможным благодаря слаженным действиям двух украинских военных кораблей. Наши бойцы в очередной раз продемонстрировали незаурядный профессионализм.

Украинские военные продолжают активно противодействовать оккупантам в Николаевской области. Совсем скоро ситуация в регионе должна стать еще лучше. Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким рассказал, что защитники готовы и дальше уничтожать российских захватчиков, ведь хотят освободить нашу землю от оккупантов.

Кроме того, морские пехотинцы опубликовали мощное видео, как с помощью ПТРК "Стугна-П" мастерски уничтожили на Николаевском направлении танк оккупантов.

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