По словам главы Николаевской военной областной администрации Виталия Кима, хотя уже длится 100 день с начала полномасштабной войны, военные готовы и дальше уничтожать российских захватчиков. Они хотят освободить все украинские земли от кафиров.

Важно Оккупанты сосредоточили до 20 БТГр на Славянском направлении: готовятся к наступлению

Ситуация улучшается

У Виталия Кима было несколько официальных мер, но успел вырваться в одну украинскую бригаду на нулевые позиции. Он признает – ребята несколько устали, но у них до сих пор горят глаза.

Российским оккупантам совсем нелегко. Подразделения Вооруженных сил Украины активно применяют артиллерию. Ким отмечает, что все идет по плану . А совсем скоро ситуация должна стать еще лучше.

100-й день войны. Ребята устали, но глаза "горят". Работает артиллерия, дают оккупантам прилично. После таких выездов хочется еще больше работать, энтузиазма тоже еще больше. Все идет по плану. Вижу, что улучшается ситуация. Не хочу сглазить. Но скоро будет лучше, – подчеркнул Виталий Ким.

Следует добавить, что российские захватчики регулярно обстреливают Николаевщину. К примеру, только за минувшие сутки, как сообщила председатель местного областного совета Галина Замазеева, кафиры били как по Николаеву, так и по Березнеговатской, Галицыновской, Ингульской, Широковской и другим территориальным общинам. Тогда ранения получили 23 местных жителя. Всех удалось оперативно доставить в медицинские учреждения, где им оказали соответствующую помощь.

Несколько раньше Виталий Ким заверил, что российские кафиры не смогут внезапно штурмовать Николаев . Еще в начале полномасштабного вторжения подразделениям ВСУ удалось отбросить захватчиков на такое расстояние, что теперь за ними очень удобно следить.

Даже если они захотят внезапно атаковать город массированными силами, то об этом украинские военные будут знать задолго до всего.

Мы будем видеть это. Не будет так, что мы очнулись утром, а у нас танк в Николаеве. Это невозможно, – убеждает Ким.

Глава Николаевской ОВ подчеркнул, что сейчас Вооруженные Силы Украины получают много тяжелой техники. В дальнейших планах – отвоевать временно оккупированные земли и навсегда изгнать русских захватчиков.

Важно – херсонцы продолжают партизанить: смотрите видео