По словам председателя Николаевского областного Совета Анны Замазеевой, кафиры снова били по как по жилым районам Николаева, так и Николаевскому и Баштанскому районам. Снаряды попадали в объекты гражданской инфраструктуры.

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Россияне совершенно хаотично обстреливают Николаевщину

Захватчики в очередной раз цинично показывают, что они пришли просто разрушить украинские земли. Снаряды уничтожили строения частных компаний, жилые дома и административные строения.

В области обстрелы зафиксировали в Березнеговатской, Галицыновской, Ингульской, Широковской и других территориальных общинах. Пока известно о 23 пострадавших , которых оперативно доставили в больницу. Там им была оказана вся необходимая помощь. К счастью, детей среди раненых нет.

Госпожа Замазеева уточнила, что сейчас в николаевских больницах находятся 260 пострадавших от российских обстрелов граждан. Еще 36 человек получили помощь амбулаторно. Она поблагодарила медиков за профессиональную работу.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье граждан! – подчеркнула Анна Замазеева.

Представители Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области сообщили , что 2 июня в Николаевской области произошло 11 пожаров. Пять из них были вызваны российскими обстрелами:

На улице Автомобильной загорелось сено из-за попадания снаряда или его обломков. Пожар был на площади в 300 квадратных метров.

На улице Пшеничные горел гараж, где стоял автомобиль Mazda. Машина полностью сгорела.

На улице Троицкой загорелось складское помещение. Огонь распространился на площадь 400 квадратных метров.

В Ингульском районе загорелся металлический вагончик. Пожар был на площади в 20 квадратных метров.

На территориях Галициновского лесного угодья горела хвойная подстилка.

Пожар на складах в Николаеве в результате российских обстрелов / Фото ГСЧС в Николаевской области

Еще несколько пожаров произошли не из-за русских обстрелов : было три возгорания в экосистемах, одно воспламенение сена; горел мусор в подвале, который давно не эксплуатировался, и летняя кухня в частном доме.

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