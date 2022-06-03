За словами голови Миколаївської обласної Ради Ганни Замазєєвої, окупанти знову гатили по як по житлових районах Миколаєва, так і Миколаївському та Баштанському районах. Снаряди потрапляли в об’єкти цивільної інфраструктури.

Важливо У Дніпрі спалахнула пожежа на підприємстві, вибухнули газові балони: "приліт" не підтвердили

Росіяни абсолютно хаотично обстрілюють Миколаївщину

Загарбники в черговий раз цинічно демонструють, що вони прийшли просто зруйнувати українські землі. Снаряди знищили будівлі приватних підприємств, житлові будинки та адміністративні будівлі.

Загалом в області обстріли зафіксували у Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших територіальних громадах. Наразі відомо про 23 постраждалих, яких оперативно доставили до лікарні. Там їм надали усю необхідну допомогу. На щастя, дітей серед поранених немає.

Пані Замазєєва уточнила, що зараз в миколаївських лікарнях перебувають 260 громадян, які постраждали від російських обстрілів. Ще 36 людей отримали допомогу амбулаторно. Вона подякувала медикам за професійну роботу.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я громадян! – наголосила Ганна Замазєєва.

Представники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області повідомили, що 2 червня на Миколаївщині сталося 11 пожеж. П’ять з них були спричинені російськими обстрілами:

На вулиці Автомобільній загорілося сіно через влучення снаряда або його уламків. Пожежа була на площі в 300 квадратних метрів.

На вулиці Пшеничні горів гараж, де стояв автомобіль Mazda. Машина згоріла повністю.

На вулиці Троїцькій запалало складське приміщення. Вогонь поширився на площу в 400 квадратних метрів.

В Інгульському районі загорівся металевий вагончик. Пожежа була на площі у 20 квадратних метрів.

На територіях Галицинівського лісового угіддя горіла хвойна підстилка.

Пожежа на складах в Миколаєві внаслідок російських обстрілів / Фото ДСНС у Миколаївській області

Ще кілька пожеж сталися не через російські обстріли: було три загоряння в екосистемах, одне займання сіна; горіло сміття в підвалі, який давно не експлуатувався та літня кухня в приватному будинку.

Важливо – херсонці продовжують партизанити: дивіться відео