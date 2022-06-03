За словами голови Миколаївської військової обласної адміністрації Віталія Кіма, хоч вже триває 100 день з початку повномасштабної війни, військові готові й далі знищувати російських загарбників. Вони хочуть звільнити усі українські землі від окупантів.

Важливо Окупанти зосередили до 20 БТГр на Слов'янському напрямку: готуються до наступу

Ситуація покращується

Віталій Кім мав кілька офіційних заходів, але встиг вирватися до однієї українських бригад на нульові позиції. Він визнає – хлопці дещо втомилися, але в них досі "горять" очі.

Російським окупантам зовсім нелегко. Підрозділи Збройних Сил України активно застосовують артилерію. Кім наголошує, що все йде за планом. А зовсім скоро ситуація мала б стати ще кращою.

100 день війни. Хлопці втомлені, але очі "горять". Працює артилерія, дають окупантам пристойно. Після таких виїздів хочеться ще більше працювати, ентузіазму також ще більше. Все йде за планом. Бачу, що покращується ситуація. Не хочу наврочити. Але скоро буде краще, – наголосив Віталій Кім.

Варто додати, що російські загарбники регулярно обстрілюють Миколаївщину. До прикладу, лише за минулу добу, як повідомила голова місцевої обласної ради Галина Замазєєва, окупанти гатили як по Миколаєву, так і по Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших територіальних громадах. Тоді поранень зазнали аж 23 місцевих мешканці. Усіх вдалося оперативно доставити до медичних закладів, де їм надали відповідну допомогу.

Дещо раніше Віталій Кім запевнив, що російські окупанти не зможуть раптово штурмувати Миколаїв. Ще на початку повномасштабного вторгнення підрозділам ЗСУ вдалося відкинути загарбників на таку відстань, що тепер за ними дуже зручно стежити.

Навіть, якщо вони захочуть раптово атакувати місто масованими силами, то про це українські військові будуть знати задовго до всього.

Ми будемо це бачити. Не буде так, що ми прокинулися вранці, а у нас танк в Миколаєві. Це неможливо, – переконує Кім.

Голова Миколаївської ОВА наголосив, що зараз Збройні Сили України отримують багато важкої техніки. В подальших планах – відвоювати тимчасово окуповані землі та назавжди вигнати російських загарбників.

Важливо – херсонці продовжують партизанити: дивіться відео