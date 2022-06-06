Соответствующий очередной ракетный удар вызвал глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Он отметил, что такие действия армии оккупанта уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, расположенный в Николаеве.
Очередной российский ракетный удар вызвал глобальный продовольственный кризис. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, которую распространяет Путин, чтобы предотвратить обвинения, становится все более циничной.
– написал Боррель.
Ракетный удар России прокомментировали и в ОК "Юг". "Такие дерзкие действия вновь раскрывают истинные намерения страны-террориста: псевдоопека гуманитарными коридорами и разблокировкой портов – это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины", – отметили там.
Какая ситуация в Николаеве: последние новости
- Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Утром 6 июня жилые кварталы города обстреляли из "Пиона" – тяжелой ствольной артиллерией.
- 4 июня российские оккупанты трижды обстреляли Николаев. Для атаки на город они использовали реактивные системы залпового огня "Ураган", а также артиллерию 152-го и 203-го калибров. Обстрелы затронули жилой район и частное предприятие. К сожалению, есть человеческие жертвы и значительные материальные потери.
- В небе над Николаевщиной удалось уничтожить сразу две вражеские ракеты. Это стало возможным благодаря слаженным действиям двух украинских военных кораблей. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Наши бойцы в очередной раз продемонстрировали незаурядный профессионализм.
- Украинские военные в Николаевской области активно противодействуют российским оккупантам. Совсем скоро ситуация в регионе должна стать еще лучше. По словам главы Николаевской военной областной администрации Виталия Кима, украинские военные готовы дальше уничтожать российских захватчиков. Они хотят освободить все наши земли от оккупантов.
- Во время военного положения жителям Николаева запретили приближаться к воде . Мэр попросил местных жителей отнестись к введенным правилам с пониманием, поскольку это их безопасность.
- Морские пехотинцы нанесли врагу еще одну потерю на Николаевском направлении. Об этом сообщили на официальной странице бригады, выполнившей боевое задание.
Россияне атаковали порты и зернохранилища Николаевщины: смотрите видео