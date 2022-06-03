2 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета постановил, что во время военного положения местным жителям запрещено находиться на пляжах и местах отдыха прибрежных зон.

К теме Колонна белорусской военной техники подошла к самой границе с Волынской областью

Никаких плавучих средств и аттракционов: подробности постановления

Пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей.

Кроме того, на период действия военного состояния запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и соблюдать их! Это ваша безопасность,

– написал Александр Сенкевич.

Вчера Николаев обстреляли трижды

За минувшие сутки, 2 июня. российские захватчики трижды обстреляли Николаев . Утром по городу избивали системами залпового огня. А днем и вечером кафиры обстреливали жилые кварталы тяжелой ствольной артиллерией.

К сожалению, в результате действий агрессоров один человек погиб на месте, а еще один госпитализирован. Также ранения получили еще два горожан, но им не понадобилась госпитализация.

Оккупанты нанесли разрушения складским промышленным помещениям, многоэтажным и частным жилым домам, а также хозяйственным зданиям. Также снаряды поразили водопровод и газопровод. К счастью, утечки газа и угрозы населению нет.

Последние новости из Николаева:

Ночью 3 июня вражеский огонь накрыл Ингульскую общину. В Широкинской общине погиб один местный житель, а еще один – получил ранения. Также известно, что поврежден приусадебный участок, а здание ЦНАПа и 2 жилых дома полностью разрушены. В настоящее время продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.

Вечером 2 июня кафиры попали в промышленные склады, в результате чего начался масштабный пожар . К счастью, пожарные быстро ее ликвидировали.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты стало значительно чаще обстреливать город из артиллерии . Российские захватчики обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра.

Из-за обстрелов "второй армии мира" в Николаевской области ежедневно гибнут мирные люди.

К теме – за Лисичанск идут кровавые бои: смотрите видео