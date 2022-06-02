Россияне обстреляли Ингульский район

Российские кафиры вечером обстреляли Ингульский район Николаева. Как сообщили спасатели, в результате обстрела произошел пожар складских помещений.

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О погибших или пострадавших пока не сообщается. На место обстрела ликвидировать пожар приехали спасатели.

Российские обстрелы Николаева и области

Вооруженные силы России не перестают обстреливать Николаев. В среду, 1 июня, очередной удар получил Корабельный район города , из-за чего были повреждены линии одной из подстанций.

Об обстрелах города рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он сообщил об увеличении артиллерийских обстрелов Николаева.

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По словам Кима, российские захватчики обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра. В частности, 1 июня четыре снаряда прилетели в один из жилых кварталов, что привело к гибели одного человека.

Под огнем русских войск России регулярно находится Очаков, враг обстрелявший в ночь на 31 мая .

1 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили , что кафиры наносили очередной удар по Очакову из Кинбурнской косы. Для обстрела россияне использовали реактивные системы залпового огня "Град".

Также ночью россияне обстреляли Широковскую и Березнеговатскую общины.

В течение 1 июня захватчики обстреляли Николаев тяжелой ствольной артиллерией типа "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган".

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Из - за обстрелов оккупантов в Николаеве пострадало не менее 6 построек . Также в результате обстрелов погиб один человек. Еще три мирных жителя города пострадали.

2 июня сообщалось о массированном ракетном ударе по Николаевщине с применением стратегической авиации. Вооруженные силы России выпустили 4 крылатые ракеты по железнодорожному мосту , который уже был разрушен.

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