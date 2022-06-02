Росіяни обстріляли Інгульський район

Російські окупанти ввечері обстріляли Інгульський район Миколаєва. Як повідомили рятувальники, внаслідок обстрілу сталася пожежа складських приміщень.

До речі Окупанти підірвали міст у Давидовому Броді, бо бояться контрнаступу ЗСУ, – Кім

Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється. На місце обстрілу ліквідувати пожежу приїхали рятувальники.

Російські обстріли Миколаєва та області

Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Миколаїв. У середу, 1 червня, чергового удару зазнав Корабельний район міста, через що були пошкоджені лінії однієї з підстанцій.

Про обстріли міста розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він повідомив про збільшення артилерійських обстрілів Миколаєва.

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За словами Кіма, російські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру. Зокрема, 1 червня чотири снаряди прилетіли в один із житлових кварталів, що призвело до загибелі однієї людини.

Під вогнем російських військ Росії регулярно перебуває Очаків, який ворог обстріляв у ніч проти 31 травня.

1 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що окупанти завдавали чергового удару по Очакову з Кінбурнської коси. Для обстрілу росіяни використали реактивні системи залпового вогню "Град".

Також впродовж ночі росіяни обстріляли Широківську та Березнегуватську громади.

Протягом 1 червня загарбники обстріляли Миколаїв важкою ствольною артилерією типу "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган".

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Через обстріли окупантів у Миколаєві постраждало щонайменше 6 споруд. Також унаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще троє мирних мешканців міста постраждали.

2 червня повідомлялося про масований ракетний удар по Миколаївщині із застосуванням стратегічної авіації. Збройні сили Росії випустили 4 крилаті ракети по залізничному мосту, який вже був зруйнований.

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