На жаль, внаслідок атаки є жертви та поранені. Про наслідки російської атаки розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Важливо У Миколаєві в житловий квартал прилетіли 4 ворожі снаряди: загинула людина
Росіяни обстріляли житло людей в Миколаєві: є жертви
Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі,
– пояснив мер міста.
На жаль, обстріл зачепив цивільних жителів міста. Зокрема:
- загинула одна людина, яка була на місці обстрілу;
- ще одну– госпіталізували, проте медики не змогли їй врятувати життя;
- ще двоє – отримали поранення.
Подекуди немає газу, світла та скла у вікнах
На одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою – порив водопроводу,
– повідомив Сєнкевич.
Мер запевнив, що ремонтники найближчими днями все відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, проте ремонтники все швидко полагодили.
Окрім того, комунальники:
- роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна;
- допоможуть вивезти великогабаритне сміття;
- а також – навести лад біля будинків.
Окупанти обстріляли 2 житлові квартали Миколаєві / Фото Олександра Сєнкевича
Останні новини про дії росіян на Миколаївщині: коротко
- 31 травня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що самохідна гарматна артилерія моделі "Піон", яку використовують окупанти, не стріляє точно. Вона б'є на велику відстань та з малою точністю. Тобто навіть якби окупанти гатили по околицях Миколаєва, то можуть атакувати саме місто.
- Сєнкевич також пояснив, що російські окупанти обстрілюють Миколаїв щодня. З початку повномасштабної війни у місті вже загинуло 102 мирних жителів. Поранених – 452 людини, з них – 52 дитини.
- Окрім того, через обстріли у місті зникла питна вода. Мер не знає, коли вона з'явиться. Пояснив тільки, що місцева влада працює разом з Мінрегіоном для розв'язання проблеми.
- Очільник Миколаївської ОВА розповів, що днями вороги, відступаючи, підірвали міст в Давидовому Броді, бо бояться контрнаступу ЗСУ.
- Також Віталій Кім повідомляв 1 червня, що внаслідок артилерійської атаки ворога загинула людина. Тоді мовилось, що 4 снаряди прилетіли у житловий квартал.
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