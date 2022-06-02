На жаль, внаслідок атаки є жертви та поранені. Про наслідки російської атаки розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Важливо У Миколаєві в житловий квартал прилетіли 4 ворожі снаряди: загинула людина

Росіяни обстріляли житло людей в Миколаєві: є жертви

Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі,

– пояснив мер міста.

На жаль, обстріл зачепив цивільних жителів міста. Зокрема:

загинула одна людина, яка була на місці обстрілу;

ще одну– госпіталізували, проте медики не змогли їй врятувати життя;

ще двоє – отримали поранення.

Подекуди немає газу, світла та скла у вікнах

На одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою – порив водопроводу,

– повідомив Сєнкевич.

Мер запевнив, що ремонтники найближчими днями все відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, проте ремонтники все швидко полагодили.

Окрім того, комунальники:

роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна;

допоможуть вивезти великогабаритне сміття;

а також – навести лад біля будинків.

Окупанти обстріляли 2 житлові квартали Миколаєві / Фото Олександра Сєнкевича

Останні новини про дії росіян на Миколаївщині: коротко

Дивіться також – головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що Росія хоче захопити Одесу і вийти на кордони Молдови: відео