Морские пехотинцы нанесли врагу еще одну потерю на Николаевском направлении. Об этом сообщили на официальной странице бригады, выполнившей боевое задание.
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Морские пехотинцы уничтожили танк "Стугной"
На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна-П" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк!
– говорится в сообщении.
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Последние новости о потерях врага
- Под Харьковом "исчезла" целая разведывательная рота русских солдат. Так о гибели россиян сообщают пропагандистские телеграммы-каналы. Они до сих пор никак не могут признать свои очевидные потери. Дело в том, что кафиры "исчезли" в поселке Мала Рогань на Харьковщине. Его 25 марта уволили ВСУ. Поэтому наиболее вероятно, что разведывательная рота из 40 человек уже давно удобрила украинскую почву .
- По состоянию на 3 июня украинские военные ликвидировали уже 30 тысяч 950 российских военных. За последние сутки к общей сумме добавились еще 100 свежих потерь. Уничтоженных танков на счету ВСУ уже 1367 единиц.
- Возле Попасного подразделения украинских военных нанесли сокрушительные потери россиянам. По данным Генштаба, кафиры потеряли по меньшей мере 50% личного состава .
- По состоянию на вечер 2 июня ВСУ на Юге уничтожили 24 кафира . Кроме того, украинские военные уничтожили новейший вражеский беспилотник "Орлан-10", 1 танк Т-72, 4 гаубицы калибра 152 миллиметров "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники.
- В течение суток 2 июня в зоне ООС украинские защитники отразили 5 атак врага. Также подразделениям ВСУ удалось уничтожить: 5 танков, 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины. Хорошо поработали и силы ПВО. Они сбили над украинским небом три "Орлана".
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