Морские пехотинцы нанесли врагу еще одну потерю на Николаевском направлении. Об этом сообщили на официальной странице бригады, выполнившей боевое задание.

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Морские пехотинцы уничтожили танк "Стугной"

На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна-П" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк!

– говорится в сообщении.

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Последние новости о потерях врага

Под Харьковом "исчезла" целая разведывательная рота русских солдат. Так о гибели россиян сообщают пропагандистские телеграммы-каналы. Они до сих пор никак не могут признать свои очевидные потери. Дело в том, что кафиры "исчезли" в поселке Мала Рогань на Харьковщине. Его 25 марта уволили ВСУ. Поэтому наиболее вероятно, что разведывательная рота из 40 человек уже давно удобрила украинскую почву .

По состоянию на 3 июня украинские военные ликвидировали уже 30 тысяч 950 российских военных. За последние сутки к общей сумме добавились еще 100 свежих потерь. Уничтоженных танков на счету ВСУ уже 1367 единиц.

Возле Попасного подразделения украинских военных нанесли сокрушительные потери россиянам. По данным Генштаба, кафиры потеряли по меньшей мере 50% личного состава .

По состоянию на вечер 2 июня ВСУ на Юге уничтожили 24 кафира . Кроме того, украинские военные уничтожили новейший вражеский беспилотник "Орлан-10", 1 танк Т-72, 4 гаубицы калибра 152 миллиметров "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

В течение суток 2 июня в зоне ООС украинские защитники отразили 5 атак врага. Также подразделениям ВСУ удалось уничтожить: 5 танков, 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины. Хорошо поработали и силы ПВО. Они сбили над украинским небом три "Орлана".

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