Морські піхотинці завдали ворогові ще однієї втрати на Миколаївському напрямку. Про це повідомили на офіційній сторінці бригади, яка виконала бойове завдання.
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Морські піхотинці знищили танк "Стугною"
На Миколаївському напрямку морпіхи бойового розрахунку ПТРК "Стугна-П" 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського демілітаризували рашистський танк!
– мовиться в повідомленні.
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Останні новини про втрати ворога
- Під Харковом "зникла" ціла розвідувальна рота російських солдатів. Так про загибель росіян повідомляють пропагандистські телеграм-канали. Вони досі ніяк не можуть визнати своїх очевидних втрат. Річ у тім, що окупанти "зникли" в селищі Мала Рогань на Харківщині. Його 25 березня звільнили ЗСУ. Тому найбільш імовірно, що розвідувальна рота з 40 людей, вже давно удобрила український ґрунт.
- Станом на 3 червня Українські військові ліквідували вже 30 тисяч 950 російських військових. За останню добу до загальної суми додались ще 100 свіжих втрат. Знищених танків на рахунку ЗСУ вже 1367 одиниць.
- Біля Попасної підрозділи українських військових завдали нищівних втрат росіянам. За даними Генштабу, окупанти втратили щонайменше 50% особового складу.
- Станом на вечір 2 червня ЗСУ на Півдні знищили 24 окупанти. Окрім того, українські військові знищили новітній ворожий безпілотник "Орлан-10", 1 танк Т-72, 4 гаубиці калібру 152 міліметрів "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
- Протягом доби 2 червня в зоні ООС українські захисники відбили 5 атак ворога. Також підрозділам ЗСУ вдалося знищити: 5 танків, 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини. Добре попрацювали і сили ППО. Вони збили над українським небом три "Орлани".
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