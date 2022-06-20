Наказу не буде

Звісно, це може змінити його думку, однак це не стосуватиметься питань "війни та миру". Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Увага Путін зробив висновки про Україну ще з 2004 року, – політолог

"Лукашенко ніколи не дасть наказу білорусам напасти на Україну. І так зване ополчення він збирає про всяк випадок, щоб часом російські війська не зайшли в Білорусь й не витіснили його", – переконаний Піонтковський.

Він зазначив, що Лукашенко хвилюватиметься лише за те, щоб зберегтися при владі. Хоча він зараз перебуває у дуже скрутному становищі, зауважив публіцист.

Путін його змушує послати білоруські війська (на війну проти України – 24 канал). Лукашенко чудово розуміє, що його ж армія зможе повернути зброю проти нього,

– сказав Піонтковський.

Тож в цьому діапазоні білоруський диктатор нічого не чекає від візиту Путіна в Гродно.

Довідка. Путін вперше за час вторгнення поїде за кордон. Путін попрямує аж у білоруське місто Гродно. Там він збирається відвідати форум регіонів "Союзної держави", він триватиме з 30 червня по 1 липня.

Лукашенко під страхом розстрілу

Раніше Піонтковський казав 24 каналу, що Олександр Лукашенко не може наважитись віддати наказ своїм військам вступити у війну проти України. Самопроголошений президент Білорусі розуміє, якою катастрофою це для нього обернеться.

"Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну не тому, що він "друг українського народу", а тому що розуміє: це військо негайно перетвориться у білоруський національний легіон і піде скидати його", – заявив Андрій Піонтковський.

Водночас він звернув увагу на ставлення представників країн-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) до російського президента.

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