А основне бажання українців до змін та посил бути на боці Європи був помітно відчутний ще у 2004 році. Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Семенюк.

Увага Путін вліз по горло у кров і не може вийти, – політолог пояснив тривалість війни

Путін, очевидно, тоді (у 2004 році – 24 канал) зробив певні висновки. Саме тоді з'явився Янукович. І ми всі прекрасно бачимо, до чого це призвело,

– зазначив Семенюк.

Разом з тим, він наголосив, що революції "своє вже відпрацювали", вони вже відклали певний відбиток у нашій історії.

"Тож ми не повинні оглядатись на них, як на щось основне. Зараз головне – дивитися у майбутнє й думати, яке буде наше місце в Європі далі. Для цього нам треба зрозуміти, хто ми є. І, як би це парадоксально не звучало, війна пришвидшує ці процеси", – зазначив політолог.

Путін по горло у крові

Політолог Микола Давидюк сказав 24 каналу, що кремлівський глава Володимир Путін заліз у халепу. Він хотів завоювати Україну за три дні, програв, "вліз просто по горло в кров і не може вийти".

І додав, що Путіну вже не вдасться "зберегти обличчя", як каже Макрон. Саме тому й говорять про те, що війна може стати в'язкою, затягнутою, позиційною і тривати довго, вважає політолог. І наголосив, що ніхто не знає, скільки триватиме війна, а українці будуть битися до останнього за свою територію.

Довідка. Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії. Так вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Цікаво глянути – як Путін заліз в халепу, з якої не може вибратись: дивіться відео