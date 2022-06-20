А основное желание украинцев к переменам и посыл быть на стороне Европы было заметно еще в 2004 году. Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Семенюк.

Внимание Путин влез в горло в кровь и не может выйти, – политолог объяснил продолжительность войны

Путин, очевидно, тогда (в 2004 году – 24 канал) сделал некоторые выводы. В это время появился Янукович. И мы все прекрасно видим, к чему это привело,

– отметил Семенюк.

Вместе с тем он подчеркнул, что революции "свое уже отработали", они уже отложили определенный отпечаток в нашей истории.

"Так что мы не должны оглядываться на них, как на что-то основное. Сейчас главное – смотреть в будущее и думать, какое будет наше место в Европе дальше. Для этого нам нужно понять, кто мы. И, как бы это ни парадоксально не звучало, война ускоряет эти процессы", – отметил политолог.

Путин по горло в крови

Политолог Николай Давидюк сказал 24 каналу, что кремлевский глава Владимир Путин залез в передрягу. Он хотел завоевать Украину за три дня, проиграл, "влез прямо за горло в кровь и не может выйти".

И добавил, что Путину уже не удастся "сохранить лицо", как говорит Макрон. Именно поэтому и говорят о том, что война может оказаться вязкой, затянутой, позиционной и продолжаться долго, считает политолог. И подчеркнул, что никто не знает, сколько будет продолжаться война, а украинцы будут биться до последнего за свою территорию.

Справка. Война России в Украине может длиться годами, но поставки в Украине современнейшего вооружения увеличат шансы на освобождение Донбасса из-под контроля России. Так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Интересно посмотреть – как Путин залез в передрягу, из которой не может выбраться: смотрите видео