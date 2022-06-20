Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Он объяснил, что пока неясно, насколько может хватать ресурсов России.

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"Показательно то, что Россия сразу после приезда Шольца и Макрона начала кричать, мол, готова к переговорам, что Украина их саботирует и 70% соглашения, которое прописывали в Стамбуле их устраивает", - сказал Давыдюк.

По его словам, Россия своими действиями показывает, что сама желает мира. Однако хочет "упаковать" свой проигрыш как победу над Украиной, чтобы можно было удовлетворить "свое болезненное население, главу которого разъела пропаганда".

Давайте говорить честно: Путин залез в передрягу. Он хотел завоевать Украину за три дня, проиграл, влез прямо за горло в кровь и не может выйти,

– считает Давидюк.

И добавил, что Путину уже не удастся "сохранить лицо", как говорит Макрон. Именно поэтому и говорят о том, что война может оказаться вязкой, затянутой, позиционной и продолжаться долго, считает политолог. И подчеркнул, что никто не знает, сколько будет продолжаться война, а украинцы будут биться до последнего за свою территорию.

Столтенберг: Война может занять годы

Война России в Украине может длиться годами, но поставки в Украине современнейшего вооружения увеличат шансы на освобождение Донбасса из-под контроля России, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны подготовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины. Даже если расходы высокие не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания", – заявлял он.

Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде позже этого месяца будет согласован пакет помощи Украине, который поможет стране перейти от старого советского оружия к стандартному снаряжению НАТО, заявил Столтенберг на этой неделе.

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