Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що наразі незрозуміло, наскільки може вистачати ресурсів Росії.

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"Показово те, що Росія одразу після приїзду Шольца та Макрона почала кричати, мовляв, готова до перемовин, нібито Україна їх саботує і 70% угоди, яку прописували у Стамбулі їх влаштовує", – сказав Давидюк.

За його словами, Росія своїми діями показує, що сама хоче миру. Однак хоче "упакувати" свій програш як перемогу над Україною, щоб можна було задовольнити "своє хворобливе населення, голову якого роз'їла пропаганда".

Давайте говорити чесно: Путін заліз у халепу. Він хотів завоювати Україну за три дні, програв, вліз просто по горло в кров і не може вийти,

– вважає Давидюк.

І додав, що Путіну вже не вдасться "зберегти обличчя", як каже Макрон. Саме тому й говорять про те, що війна може стати в'язкою, затягнутою, позиційною і тривати довго, вважає політолог. І наголосив, що ніхто не знає, скільки триватиме війна, а українці будуть битися до останнього за свою територію.

Столтенберг: Війна може зайняти роки

Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування", – заявляв він.

Тож очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.

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