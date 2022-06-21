Именно на территорию Беларуси отошла часть российских войск, когда потерпела поражение в битве на Севере Украины. А белорусские власти сделали все, чтобы Украина держала большое количество войска на границе. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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Есть ли угроза нападения со стороны Беларуси

Угроза со стороны Беларуси – она никогда не спадала. Но для того, чтобы с территории этой страны снова развить наступление, нужно создать мощную наступательную группировку. Просто мы это уже видели в первые недели полномасштабного российского вторжения. Именно из-за недружественных действий Беларуси Россия так быстро оказалась в окрестностях Киева. Но тогда была создана очень мощная группировка. Сейчас такой группировки мы не видим,

– заявил Александр Мотузяник.

Несмотря на это Украина вынуждена держать немалое количество армии на границе с Беларусью. Ведь как только на этом участке будет послабление со стороны Украины, Россия снова может напасть.

"Действия России, и в том числе действия белорусской армии, заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодняшний день. Основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким образом они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем, как только мы оттуда подразделения заберем, они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого пока не видим, но мы вынуждены укреплять и это направление", – рассказал Александр Мотузяник.

Увеличение белорусской армии и русские войска на границе

В настоящее время общая численность белорусской армии составляет около 60 тысяч человек. Однако белорусские власти планируют ее увеличить еще на 20 тысяч, создав южное оперативное командование. Поэтому сейчас идет активная вербовка в ряды белорусской армии.

Пока на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях находится до семи белорусских батальонов – это от трех до четырех тысяч личного состава.

"Но надо понимать, что там есть и российские войска. Я не скажу их количество, но там есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая, что на сегодняшний день белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне могут довольно быстро перебросить на территорию Беларуси дополнительные резервы. Но для этого нужно готовиться. По состоянию на данный момент мы этого не видим", – заявил Александр Мотузяник.

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