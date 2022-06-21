Саме на територію Білорусі відійшла частина російських військ, коли зазнала поразки в битві на Півночі України. А білоруська влада зробила все, щоб Україна тримала чималу кількість війська на кордоні. Про це наголосив речник Міністерва оборони України Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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Чи є загроза нападу з боку Білорусі

Загроза з боку Білорусі – вона ніколи й не спадала. Але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угрупування. Просто ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме власне через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створене дуже потужне угрупування. Зараз такого угрупування ми не бачимо,

– заявив Олександр Мотузяник.

Попри це, Україна змушена тримати чималу кількість армії на кордоні з Білоруссю. Адже як тільки на цій ділянці буде послаблення зі сторони України, Росія знову може напасти.

"Дії Росії, і в тому числі дії білоруської армії, змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогодні. Основний удар – Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо, щойно ми звідти підрозділи заберемо, вони можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього поки не бачимо, але ми вимушені укріплювати й цей напрямок", – розповів Олександр Мотузяник.

Збільшення білоруської армії та російські війська на кордоні

Зараз загальна чисельність білоруської армії складає близько 60 тисяч осіб. Однак білоруська влада планує її збільшити ще на 20 тисяч, створивши південне оперативне командування. Відтак зараз триває активне вербування до лав білоруської армії.

Поки ж на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях перебуває до семи білоруських батальйонів – це від трьох до чотирьох тисяч особового складу.

"Але треба розуміти, що там є і російські війська. Я не скажу їх кількість, але там є низка населених пунктів, де вони розквартировані. Враховуючи, що на сьогодні білоруська сторона надає Росії усю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни можуть доволі швидко перекинути на територію Білорусі додаткові резерви. Але для цього треба готуватися. Станом на зараз ми цього не бачимо", – заявив Олександр Мотузяник.

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