В учениях приняли участие десятиклассники. Кроме стрельбы из лопат, детей решили также научить рыть окопы.

Есть ли угрозы со стороны Беларуси: в Госпогранслужбе описали текущую ситуацию

"Военно-полевая" встреча белорусских школьников

В соцсетях школ Гомельской области обнародовали соответствующие фото. На сайтах Симанской школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района назвали деятельность "военно-полевой встречей".



Обучение по "лопатной стрельбе" в Беларуси / Фото Flagstock

В оппозиционных белорусских СМИ отмечают, что властная вертикаль Лукашенко прилагает значительные усилия для милитаризации общества, которые прежде всего испытывают школьники. Вопрос так называемого "патриотического" воспитания молодежи подняли после революции 2020 года.



Учеба в белорусских школах / Фото Flagstock

Есть ли угроза нападения из Беларуси

Беларусь еще с 24 февраля стала страной-певагрессоркой. Именно оттуда русские войска вошли в Киевскую область. Кроме того, с территории Белоруссии регулярно запускают ракеты по Украине. Например, ночью на 9 июня такая прилетела в дом в Житомирской области.

Кроме того, последние недели говорят о возможном нападении на Беларусь. Страна стащила свои войска к границе с Украиной. Хотят создать ударные группировки в армии, стоящей на одном из украинских направлений. Речь идет о Волынском или Полесском.

Беларусь заявила о плановых учениях с военкоматами с 22 июня по 1 июля. Они пройдут в Гомельской области, а с 28 июня по 16 июля пройдет собрание военнообязанных в Жлобинском районе.

В МВД предупреждают, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы , чтобы отвлечь и оттянуть Вооруженные Силы Украины.

Между тем, местным жителям запретили посещать леса, мол, чтобы предупредить возможное разоблачение позиций военной техники.

Правда, президент Владимир Зеленский уверен – риски повторного нападения из Беларуси минимальны. В любом случае силы украинской обороны начеку.