Бєлгородські місцеві телеграм-канали почали публікувати відповідне відео. росіяни в звичному для них дусі перебувають в істериці та паніці, інформує 24 канал.

До теми росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк

Вибух ракети біля Бєлгорода

Окупанти, як завжди, вирішили запустити ракету зі свого міста на український Харків. Так хотіли вбити наших людей. Та ракета сама вирішила, що для неї буде краще зірватися біля самого Бєлгорода.

Місцеві зразу почали писати про "бавовну". Кажуть, що після неї в небі навіть іскри пішли.

російська ракета не долетіла за призначенням: дивіться відео

Ракета пролетіла над будинками: дивіться відео

Натомість в пабліках українського Харкова пишуть, що то був запуск вже сьомої за рахунком ракети за ніч.

Вибух снаряду: дивіться відео

Обстріли Харкова

Місто під атакою з перших днів війни. Його бомблять постійно і за весь час, було може день-два, без прильотів. Ніч 27 липня не стала винятком. Чергові "прильоти" підтвердив міський голова Ігор Терехов. Обстріляли Індустріальний район.

Вранці 26 липня російські окупанти також стріляли ракетами по Харкову. Під час того обстрілу постраждав і стадіон "Металіст". Ворожі ракети впали у Слобідському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості.

Натомість ЗСУ дає адекватну відповідь ворогу. Наші воїни стріляють по його складах та засобах забезпечення й техніки. Зокрема, похвалились, що на Харківському напрямку знищили черговий польовий склад боєкомплектів ворога. Разом із ним ліквідували й самих окупантів.

росіяни обстрілюють житлові квартали міста: дивіться відео