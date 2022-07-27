Белгородские местные телеграм-каналы начали публиковать соответствующее видео. россияне в привычном для них духе находятся в истерике и панике, сообщает 24 канал.

К теме россия не как люди – они наслаждаются, глядя на смерти в прямом эфире, – Подоляк

Взрыв ракеты возле Белгорода

оккупанты, как всегда, решили запустить ракету из своего города на украинский Харьков. Так хотели убить наших людей. Но ракета сама решила, что для нее лучше будет взорваться у самого Белгорода.

Местные сразу начали писать о "хлопке". Говорят, после него в небе даже искры ушли.

российская ракета не долетела по назначению: смотрите видео

Ракета пролетела над домами: смотрите видео

В пабликах украинского Харькова пишут, что это был запуск уже седьмой по счету ракеты за ночь.

Взрыв снаряда: смотрите видео

Обстрелы Харькова

Город под атакой с первых дней войны. Его бомбят постоянно и за все время, было может день-два, без прилетов. Ночь 27 июля не стала исключением. Очередные "прилеты" подтвердил мэр Игорь Терехов. Обстреляли Индустриальный район.

Утром 26 июля российские оккупанты также стреляли ракетами по Харькову. Во время этого обстрела пострадал и стадион "Металлист". Вражеские ракеты рухнули в Слободском районе города. В результате обстрела повреждено предприятие, многоэтажный дом, автосалон. Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности.

ВСУ дает адекватный ответ врагу. Наши воины стреляют по его складам и средствам снабжения и техники. В частности, похвастались, что в Харьковском направлении уничтожили очередной полевой состав боекомплектов врага. Вместе с ним ликвидировали и самих оккупантов.

россияне обстреливают жилые кварталы города: смотрите видео