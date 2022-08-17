чорноморський флот російських окупантів отримав нового командувача. Щоправда, влаштовувати йому гучне публічне призначення росіяни побоялися.

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Хто буде командувати чорноморським флотом росіян

Як повідомили пропагандистські змі російських окупантів, новим командувачем чорноморського флоту росії став віце-адмірал віктор соколов. Про його призначення членів російської військової ради повідомили через окреме подання.

На пишне публічне представлення особовому складу соколову розраховувати не варто через "жовтий рівень небезпеки". росіяни бояться, щоб чергова "бавовна" або кинутий у невідповідному місці недопалок не ліквідував нового командувача чорноморським флотом.

Нагадаємо, російські окупанти на день своїх військово-морських сил не влаштовували гучного святкування через страх "бавовни". Щоб приховати цей факт, вони вигадали удар по штабу командування чорноморського флоту з безпілотника. Зрозуміло, що після останніх подій у Криму російські окупанти навряд чи вдадуться бодай до якихось гучних заходів.

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