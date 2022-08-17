черноморский флот русских оккупантов получил нового командующего. Правда, устраивать ему шумное публичное назначение россияне побоялись.

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Кто будет командовать черноморским флотом россиян

Как сообщили пропагандистские СМИ российских оккупантов, новым командующим черноморским флотом россии стал вице-адмирал виктор соколов. О его назначении членам российского военного совета сообщили через отдельное представление.

На пышное публичное представление личному составу соколову рассчитывать не стоит из-за "желтого уровня опасности". россияне боятся, чтобы очередной "хлопок" или брошенный в неподходящем месте окурок не ликвидировал нового командующего черноморским флотом.

Напомним, российские оккупанты на день своих военно-морских сил не устраивали громкого празднования из-за страха "хлопка". Чтобы скрыть этот факт, они придумали удар по штабу командования черноморского флота из беспилотника. Понятно, что после последних событий в Крыму российские оккупанты вряд ли предпримут хотя бы какие-то громкие меры.

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