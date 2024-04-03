Непосредственно из временно оккупированного Крыма Россия хочет забрать до 15 тысяч граждан. Об этом 24 Каналу сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.

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Методы российской мобилизации

Ежегодно 1 апреля Россия начинает весеннюю кампанию призыва в оккупационную армию. Не исключением являются и временно оккупированные территории. В частности, из Крыма страна-агрессор может забрать до 15 тысяч граждан.

Мы сейчас уточняем информацию, сколько они планируют призвать в ряды российской армии для прохождения срочной службы,

– подчеркнул Бариев.

Но важно, что оккупанты увеличили призывной возраст – призывают с 18 лет. Это первое.

"Второе – мы имеем конфиденциальную информацию, что до 20 апреля они будут смотреть как будет проходить призыв на срочную службу, а уже с 20 апреля могут начать мобилизацию", – подчеркнул он.

То есть таким образом говорится не только о срочной службе, но и мобилизации для войны против Украины.

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