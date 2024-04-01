Об этом рассказал 24 Каналу Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, отметив, что Россия понимает, что Крымский мост может быть поврежден снова. Оккупанты пытаются спасти ту технику, которая есть на мосту, в частности танки – перемещают все на территорию полуострова.
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"Россия понимает, что Керченский мост будет поврежден еще не раз. Все, что у них готово для переброски или в Крым, или в сторону Херсонского или Запорожского направления пытаются как можно быстрее перебросить с Керченского моста", – сказал Свитан.
Почему перемещают танки
Есть информация, что власти России разместили танки в Крыму для обороны.
Партизаны "Атеш" передали информацию, что этот батальон остается в Крыму и укрепляет Крымское направление, то есть они (Россия – 24 Канал) будут пытаться окопаться в Крыму,
– отметил военный эксперт.
Военный эксперт также считает, что в любой момент оккупанты могут переместить танковый батальон на линию фронта.
Малая вероятность, что их перебросят на левый берег в район Крынок, а вот усилить направление Роботино они действительно могут,
– высказался Роман Свитан.
Новости Крыма: основное
- Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах, в частности ATACMS. ВСУ смогут атаковать объекты во временно оккупированном Крыму, в частности аэродромы, откуда Россия запускает самолеты с высокоточными ракетами, которые наносят значительный ущерб Украине. Зеленский подчеркнул, что ATACMS будут использоваться именно для целей в Крыму, а не для атак на территории России.
- В результате ударов Украины по Севастополю российское командование эвакуировало свои корабли, а разведка из Великобритании подтвердила значительные повреждения инфраструктуры Черноморского флота.
- Российский зенитно-ракетный комплекс сбил свой собственный истребитель над оккупированным Севастополем. Самолет загорелся в воздухе и упал в море на глазах десятков свидетелей. Видео этого инцидента уже появилось в сети. Сейчас минобороны России еще не сделало официальных комментариев.