Про це розповів 24 Каналу Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, зазначивши, що Росія розуміє, що Кримський міст може бути пошкоджений знову. Окупанти намагаються врятувати ту техніку, яка є на мосту, зокрема танки – переміщають все на територію півострова.
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"Росія розуміє, що Керченський міст буде пошкоджений ще не раз. Все, що в них готове для перекидання чи в Крим, чи в сторону Херсонського або Запорізького напрямку намагаються якомога швидше перекинути з Керченського мосту", – сказав Світан.
Чому переміщають танки
Є інформація, що влада Росії розмістила танки в Криму для оборони.
Партизани "Атеш" передали інформацію, що цей батальйон залишається в Криму та зміцнює Кримський напрямок, тобто вони (Росія – 24 Канал) будуть намагатись окопуватись в Криму,
– зазначив військовий експерт.
Військовий експерт також вважає, що в будь-який момент окупанти можуть перемістити танковий батальйон на лінію фронту.
Мала ймовірність, що їх перекинуть на лівий берег в район Кринок, а от підсилити напрямок Роботино вони дійсно можуть,
– висловився Роман Світан.
Новини Криму: основне
- Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує далекосяжних ракет, зокрема ATACMS. ЗСУ зможуть атакувати об'єкти в тимчасово окупованому Криму, зокрема аеродроми, звідки Росія запускає літаки з високоточними ракетами, які завдають значних збитків Україні. Зеленський підкреслив, що ATACMS будуть використовуватися саме для цілей в Криму, а не для атак на території Росії.
- У результаті ударів України по Севастополю російське командування евакуювало свої кораблі, а розвідка з Великої Британії підтвердила значні пошкодження інфраструктури Чорноморського флоту.
- Російський зенітно-ракетний комплекс збив свій власний винищувач над окупованим Севастополем. Літак загорівся у повітрі й впав у море перед очима десятків свідків. Відео цього інциденту вже з'явилося в мережі. Наразі міноборони Росії ще не зробило офіційних коментарів.