Про це розповів 24 Каналу Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, зазначивши, що Росія розуміє, що Кримський міст може бути пошкоджений знову. Окупанти намагаються врятувати ту техніку, яка є на мосту, зокрема танки – переміщають все на територію півострова.

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"Росія розуміє, що Керченський міст буде пошкоджений ще не раз. Все, що в них готове для перекидання чи в Крим, чи в сторону Херсонського або Запорізького напрямку намагаються якомога швидше перекинути з Керченського мосту", – сказав Світан.

Чому переміщають танки

Є інформація, що влада Росії розмістила танки в Криму для оборони.

Партизани "Атеш" передали інформацію, що цей батальйон залишається в Криму та зміцнює Кримський напрямок, тобто вони (Росія – 24 Канал) будуть намагатись окопуватись в Криму,

– зазначив військовий експерт.

Зверніть увагу! "Атеш" – це військовий партизанський рух, що діє на тимчасово окупованих територіях України та в межах Росії. Його заснували українці та кримські татари у вересні 2022 року у зв'язку з російським військовим вторгненням.



Рух "Атеш" оголосив про свою активність 29 вересня 2022 року. Представники партизанського руху повідомляють, що до його складу входять кримські татари, українці та росіяни.

Військовий експерт також вважає, що в будь-який момент окупанти можуть перемістити танковий батальйон на лінію фронту.

Мала ймовірність, що їх перекинуть на лівий берег в район Кринок, а от підсилити напрямок Роботино вони дійсно можуть,

– висловився Роман Світан.

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