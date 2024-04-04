Адже Кремль у причетності до атаки звинуватив Україну. Хоча насправді відповідальність за стрілянину взяла на себе "Ісламська держава" (ІДІЛ).
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Чого досяг Путін терактом у "Крокусі"
Міністерство оборони Росії заявило 3 квітня, що російські військкомати зафіксували значне збільшення кількості осіб, які подали заявки на військову службу за контрактом по всій Росії,
– зауважили в ISW.
Аналітики пояснили, що у міноборони Росії сказали, що нібито за останні 10 днів:
- контракти на військову службу захотіли підписати 16 тисяч росіян;
- більшість претендентів вказали, що основний мотив підписання контракту – "помститися" за жертв у "Крокусі".
Якщо заяви міноборони Росії правдиві, то інформаційна операція Кремля могла бути успішною. Страх і нестабільність, які атака Ісламської держави (ІДІЛ) створила в російському суспільстві, могли спонукати деяких громадян Росії записатися на військову службу,
– пояснили аналітики.
За їхніми даними, мета створеної міноборони Росії "картинки" – переконати інших за принципом "стада" теж йти на війну в Україну. Так Росія прагне виправдати свої довгострокові військові зусилля в Україні.
Чого хотів досягти Кремль терактом у "Крокусі"
- 22 березня 2022 року під Москвою у Красногорську в концертному залі "Крокус Сіті Холл" невідомі відкрили стрілянину перед концертом гурту "Пікнік". Внаслідок трагедії загинуло 144 особи, ще понад 550 – зазнали поранень.
- Росія відразу ж заявила про "український слід", хоч доказів не навела. Адже відповідальність за теракт взяла на себе Ісламська держава. Кремль затримав Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. З них троє на суді мали сліди тортур.
- Видання The Washington Post написало, що США попередили Росію про загрозу теракту саме в "Крокусі" за два тижні до трагедії.
- Журналісти Financial Times провели соцопитування серед росіян та з'ясували, що понад 75% опитаних вважають Путіна найнадійнішим джерелом інформації про теракт. Більшість росіян, попри відсутність доказів, вірять в "український слід".
- Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснював, що у 1999 році Путін вибухами в житлових будинках Росії, які організувала ФСБ, легітимізував війну в Чечні. Проте чи вдасться диктатору це ще раз щодо України – читайте за посиланням.