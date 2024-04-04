Все це дуже схоже на план Владіміра Путіна 1999 року. Тоді теракти спонукали російську владу розпочати Другу чеченську війну, яка отримала чималу підтримку від середньостатистичних росіян. В етері 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, чи вдається російському диктатору повторити цей сценарій.

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Чи будуть росіяни мститися за москвичів

Згідно з дослідженням, яке публікувало видання Financial Times, більш ніж половина росіян вірять у те, що за терактом стоїть українська влада. Тільки четверта частина населення Росії вважає, що стрілянину влаштували терористи ІДІЛ.

Виглядає анекдотично, але так працює в Росії пропаганда. У цьому сенсі вона цілком успішно спрацювала,

– зазначив Шейтельман.

Вибухи житлових будинків у Москві та інших містах у 1999 році, які організувало ФСБ, легітимізувало війну в Чечні. Проте тоді воювали строковики, а зараз Путіну треба, щоб народ піднявся, взяв вила народної війни та пішов воювати.

Я не впевнений, що ця друга частина вийде. Адже тоді люди в Росії були бідними. Зараз росіяни живуть середньо, звичайно бідніше, ніж українці. Чи є у них бажання масово йти воювати, крім таких декласованих елементів, яких ми бачимо на фронті, я не впевнений,

– мовив політтехнолог.

На його думку, навряд чи у людей, яким вистачає грошей на їжу, є бажання мститися за москвичів.

"Людина з Новосибірська не піде захищати москвичів. Там взагалі велика ненависть до Москви. Якщо сьогодні провести опитування у Росії, кого вони більше ненавидять українців чи москвичів, то я не знаю, хто переможе", – додав Шейтельман.

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