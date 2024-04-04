Все это очень похоже на план Владимира Путина 1999 года. Тогда теракты побудили российские власти начать Вторую чеченскую войну, которая получила немалую поддержку от среднестатистических россиян. В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, удается ли российскому диктатору повторить этот сценарий.
Важно В США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокус Сити Холле", – WP
Будут ли россияне мстить за москвичей
Согласно исследованию, которое публиковало издание Financial Times, более половины россиян верят в то, что за терактом стоит украинская власть. Только четвертая часть населения России считает, что стрельбу устроили террористы ИГИЛ.
Выглядит анекдотично, но так работает в России пропаганда. В этом смысле она вполне успешно сработала,
– отметил Шейтельман.
Взрывы жилых домов в Москве и других городах в 1999 году, которые организовало ФСБ, легитимизировало войну в Чечне. Однако тогда воевали срочники, а сейчас Путину надо, чтобы народ поднялся, взял вилы народной войны и пошел воевать.
Я не уверен, что эта вторая часть получится. Ведь тогда люди в России были бедными. Сейчас россияне живут средне, конечно беднее, чем украинцы. Есть ли у них желание массово идти воевать, кроме таких деклассированных элементов, которых мы видим на фронте, я не уверен,
– сказал политтехнолог.
По его мнению, вряд ли у людей, которым хватает денег на еду, есть желание мстить за москвичей.
"Человек из Новосибирска не пойдет защищать москвичей. Там вообще большая ненависть к Москве. Если сегодня провести опрос в России, кого они больше ненавидят украинцев или москвичей, то я не знаю, кто победит", – добавил Шейтельман.
Больше об обвинениях Украины в теракте
- Россия 31 марта официально обвинила Украину в якобы причастности к теракту, который произошел под Москвой в "Крокус Сити Холле". Кроме этого, Кремль требует "ареста" главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
- После этого выпада со стороны МИД России, в СБУ напомнили, что Владимир Путин объявлен в международный розыск. Российского президента ждут в Гаагском трибунале за то, что он похищал украинских детей.
- Отметим, что Украина и союзники неоднократно опровергали причастность нашего государства к теракту под Москвой. В то же время всю ответственность за организацию стрельбы взяла на себя ИГИЛ.