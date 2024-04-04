Все это очень похоже на план Владимира Путина 1999 года. Тогда теракты побудили российские власти начать Вторую чеченскую войну, которая получила немалую поддержку от среднестатистических россиян. В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, удается ли российскому диктатору повторить этот сценарий.

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Будут ли россияне мстить за москвичей

Согласно исследованию, которое публиковало издание Financial Times, более половины россиян верят в то, что за терактом стоит украинская власть. Только четвертая часть населения России считает, что стрельбу устроили террористы ИГИЛ.

Выглядит анекдотично, но так работает в России пропаганда. В этом смысле она вполне успешно сработала,

– отметил Шейтельман.

Взрывы жилых домов в Москве и других городах в 1999 году, которые организовало ФСБ, легитимизировало войну в Чечне. Однако тогда воевали срочники, а сейчас Путину надо, чтобы народ поднялся, взял вилы народной войны и пошел воевать.

Я не уверен, что эта вторая часть получится. Ведь тогда люди в России были бедными. Сейчас россияне живут средне, конечно беднее, чем украинцы. Есть ли у них желание массово идти воевать, кроме таких деклассированных элементов, которых мы видим на фронте, я не уверен,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, вряд ли у людей, которым хватает денег на еду, есть желание мстить за москвичей.

"Человек из Новосибирска не пойдет защищать москвичей. Там вообще большая ненависть к Москве. Если сегодня провести опрос в России, кого они больше ненавидят украинцев или москвичей, то я не знаю, кто победит", – добавил Шейтельман.

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