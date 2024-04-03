Видання стверджує, що США ще 6 березня конкретно повідомили, у якому місці має відбутися теракт. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що у цій частині був цікавим коментар речника Кремля Дмітрія Пєскова.
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Росіяни мають зрозуміти, що Путін їх вбиває
Клочок зазначив, коли Дмітрія Пєскова запитали: "Як проґавили теракт?". Він відповів: "Це не питання Кремля, а російських спецслужб". Це свідчить про те, що політична частина еліти відмежовується та перекладає відповідальність на еліти спецслужб. Наслідком чого може стати відставка директора ФСБ Алєксандра Бортнікова.
Таку заяву Пєскова російський пропагандистський ресурс ТАСС одразу спростував. Там запевнили, що "це неправда". Відтак можна сказати, що спецслужби Росії поки контролюють ЗМІ, які подають повідомлення про них у привабливому світлі. Приміром, "Америка бреше".
А тут нехай пояснять, чому Іран бреше. Іран же також збрехав? Це їхні спільники, які допомагають їм вбивати українців. Тут трішки не зростається,
– зазначив Клочок.
Недарма секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев 3 квітня сказав, що "ні-ні, це все Україна". У Кремлі розуміють, що витік інформації стане більшим, і тому потрібно чимось перебивати. Певною мірою росіянам вдасться доказати "український слід", проте в умовах цифровізації знайдуться ті, хто розумітиме, що це може стати приводом для дестабілізації у самій Росії.
Росіяни повинні чути, що ФСБ Росії знало про цей терористичний акт. Їм повідомляли "де" та "у якому" місці це відбудеться. Або вони це вчинили з власної недбалості, або зробили свідомо, що не знімає відповідальності з них ні в першому, ні в другому випадку. Росіяни мають розуміти, хто відповідальний за вчинення цього терористичного акту,
– наголосив Валерій Клочок.
Російський народ повинен знати, що Владімір Путін вбиває населення не лише на фронті в Україні, а й на території Росії. Звісно, росіяни навряд чи зрозуміють це швидко, адже їм понад 25 років промивали мізки, але вода камінь точить. Інформаційну боротьбу ніхто не скасовував.
Теракт у "Крокусі": останні новини
- Унаслідок теракту кількість загиблих зросла до 145. За даними росіян, постраждала 551 особа. Усього було госпіталізовано 142 людини, з яких уже виписали 59. Амбулаторну допомогу надали 38 громадянам.
- Після теракту по усій Росії масово почали затримувати людей через повідомлення про їхню начебто "підтримку тероризму". Уже відбувся суд над обвинуваченими у теракті. Їх усіх відправили під варту.
- У мережу просочилися відео, на яких силовики знущаються із затриманих: відрізають їм вуха та катують струмом. Водночас у Кремлі відмовилися коментувати тортури над обвинуваченими.