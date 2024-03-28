Ці інциденти відбуваються в багатьох областях – від Петербурга до Магадану. Затримують навіть тих, які порівнюють тероризм з у "Крокусі" з обстрілами в Бєлгороді.

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За які коментарі затримують людей в Росії

Поліцейські та співробітники ФСБ за силової підтримки СОБР у Магаданській області затримали 75-річного мешканця селища Ола.

За даними поліції, чоловік "розмістив у тематичній групі в месенджері повідомлення, яке схвалює скоєний терористичний акт" у концертному залі «Крокус Сіті Хол».

На відео, знятому в поліції, він заявив, що "вчинив дурість", шкодує про сказане і кається. За його словами, він написав у коментарі до ролика, що "треба було більше мочити дармоїдів" – відвідувачів "Крокуса".

Щодо нього порушили кримінальну справу за статтею про виправдання тероризму, максимальне покарання за якою становить 7 років позбавлення волі. Чоловіка відпустили під підписку про невиїзд.

Тим часом у Башкортостані затримали блогера Рустама Абсалямова, який під час трансляції закликав "висадити в повітря Москву".

Натомість у Петербурзі у виправданні тероризму звинуватили 26-річного громадянина Таджикистану, який публікував коментарі під новинами про теракт у "Крокусі".

Також у Петербурзі 27 березня за звинуваченням у виправданні тероризму заарештували декоратора Миколу Конашенка, який написав у фейсбуці: "Чому Крокус, а не Кремль?".

А ось у Липецькій області взагалі затримали матір учасника так званої "спецоперації" – під час онлайн-трансляції вона порівнювала загиблих у "Крокусі" із загиблими під час обстрілів Бєлгорода.

Також у Нижньому Новгороді поліція склала адміністративний протокол щодо батьків 15-річної школярки, яка заявила на відео, що через теракт у "Крокусі" їй не довелося їхати до Москви, а отже, їй "можна продовжувати бухати".

Нагадаємо, що внаслідок теракту в "Крокусі" загинули 143 особи. Російські ЗМІ також пишуть, що за попередніми даними, 95 осіб вважаються зниклими безвісти.