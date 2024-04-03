Издание утверждает, что США еще 6 марта конкретно сообщили, в каком месте должен состояться теракт. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что в этой части был интересным комментарий представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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Россияне должны понять, что Путин их убивает
Клочок отметил, когда Дмитрия Пескова спросили: "Как прозевали теракт?". Он ответил: "Это не вопрос Кремля, а российских спецслужб". Это свидетельствует о том, что политическая часть элиты отмежевывается и перекладывает ответственность на элиты спецслужб. Следствием чего может стать отставка директора ФСБ Александра Бортникова.
Такое заявление Пескова российский пропагандистский ресурс ТАСС сразу опроверг. Там заверили, что "это неправда". Поэтому можно сказать, что спецслужбы России пока контролируют СМИ, которые подают сообщения о них в привлекательном свете. К примеру, "Америка врет".
А здесь пусть объяснят, почему Иран врет. Иран же тоже соврал? Это их сообщники, которые помогают им убивать украинцев. Здесь немного не срастается,
– отметил Клочок.
Недаром секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля сказал, что "нет-нет, это все Украина". В Кремле понимают, что утечка информации станет больше, и поэтому нужно чем-то перебивать. В определенной степени россиянам удастся доказать "украинский след", однако в условиях цифровизации найдутся те, кто будет понимать, что это может стать поводом для дестабилизации в самой России.
Россияне должны слышать, что ФСБ России знало об этом террористическом акте. Им сообщали "где" и "в каком" месте это произойдет. Или они это сделали по собственной халатности, или сделали сознательно, что не снимает ответственности с них ни в первом, ни во втором случае. Россияне должны понимать, кто ответственен за совершение этого террористического акта,
– подчеркнул Валерий Клочок.
Российский народ должен знать, что Владимир Путин убивает население не только на фронте в Украине, но и на территории России. Конечно, россияне вряд ли поймут это быстро, ведь им более 25 лет промывали мозги, но вода камень точит. Информационную борьбу никто не отменял.
Теракт в "Крокусе": последние новости
- В результате теракта количество погибших возросло до 145. По данным россиян, пострадал 551 человек. Всего было госпитализировано 142 человека, из которых уже выписали 59. Амбулаторную помощь оказали 38 гражданам.
- После теракта по всей России массово начали задерживать людей из-за сообщений об их якобы "поддержке терроризма". Уже состоялся суд над обвиняемыми в теракте. Их всех отправили под стражу.
- В сеть просочились видео, на которых силовики издеваются над задержанными: отрезают им уши и пытают током. В то же время в Кремле отказались комментировать пытки над обвиняемыми.