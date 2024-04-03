Издание утверждает, что США еще 6 марта конкретно сообщили, в каком месте должен состояться теракт. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что в этой части был интересным комментарий представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Россияне должны понять, что Путин их убивает

Клочок отметил, когда Дмитрия Пескова спросили: "Как прозевали теракт?". Он ответил: "Это не вопрос Кремля, а российских спецслужб". Это свидетельствует о том, что политическая часть элиты отмежевывается и перекладывает ответственность на элиты спецслужб. Следствием чего может стать отставка директора ФСБ Александра Бортникова.

Заметьте! Террористическая группировка ИГИЛ-К взяла на себя ответственность за теракт в России.

Такое заявление Пескова российский пропагандистский ресурс ТАСС сразу опроверг. Там заверили, что "это неправда". Поэтому можно сказать, что спецслужбы России пока контролируют СМИ, которые подают сообщения о них в привлекательном свете. К примеру, "Америка врет".

А здесь пусть объяснят, почему Иран врет. Иран же тоже соврал? Это их сообщники, которые помогают им убивать украинцев. Здесь немного не срастается,

– отметил Клочок.

Недаром секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля сказал, что "нет-нет, это все Украина". В Кремле понимают, что утечка информации станет больше, и поэтому нужно чем-то перебивать. В определенной степени россиянам удастся доказать "украинский след", однако в условиях цифровизации найдутся те, кто будет понимать, что это может стать поводом для дестабилизации в самой России.

Россияне должны слышать, что ФСБ России знало об этом террористическом акте. Им сообщали "где" и "в каком" месте это произойдет. Или они это сделали по собственной халатности, или сделали сознательно, что не снимает ответственности с них ни в первом, ни во втором случае. Россияне должны понимать, кто ответственен за совершение этого террористического акта,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Российский народ должен знать, что Владимир Путин убивает население не только на фронте в Украине, но и на территории России. Конечно, россияне вряд ли поймут это быстро, ведь им более 25 лет промывали мозги, но вода камень точит. Информационную борьбу никто не отменял.

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