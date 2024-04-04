Ведь Кремль в причастности к атаке обвинил Украину. Хотя на самом деле ответственность за стрельбу взяло на себя "Исламское государство" (ИГИЛ).

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Министерство обороны России заявило 3 апреля, что российские военкоматы зафиксировали значительное увеличение количества лиц, подавших заявки на военную службу по контракту по всей России,

– отметили в ISW.

Аналитики объяснили, что в минобороны России сказали, что якобы за последние 10 дней:

контракты на военную службу захотели подписать 16 тысяч россиян;

большинство претендентов указали, что основной мотив подписания контракта – "отомстить" за жертв в "Крокусе".

Если заявления минобороны России правдивы, то информационная операция Кремля могла быть успешной. Страх и нестабильность, которые атака Исламского государства (ИГИЛ) создала в российском обществе, могли побудить некоторых граждан России записаться на военную службу,

– объяснили аналитики.

По их данным, цель созданной минобороны России "картинки" – убедить других по принципу "стада" тоже идти на войну в Украину. Так Россия стремится оправдать свои долгосрочные военные усилия в Украине.

Чего хотел достичь Кремль терактом в "Крокусе"