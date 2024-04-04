Ведь Кремль в причастности к атаке обвинил Украину. Хотя на самом деле ответственность за стрельбу взяло на себя "Исламское государство" (ИГИЛ).
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Чего достиг Путин терактом в "Крокусе"
Министерство обороны России заявило 3 апреля, что российские военкоматы зафиксировали значительное увеличение количества лиц, подавших заявки на военную службу по контракту по всей России,
– отметили в ISW.
Аналитики объяснили, что в минобороны России сказали, что якобы за последние 10 дней:
- контракты на военную службу захотели подписать 16 тысяч россиян;
- большинство претендентов указали, что основной мотив подписания контракта – "отомстить" за жертв в "Крокусе".
Если заявления минобороны России правдивы, то информационная операция Кремля могла быть успешной. Страх и нестабильность, которые атака Исламского государства (ИГИЛ) создала в российском обществе, могли побудить некоторых граждан России записаться на военную службу,
– объяснили аналитики.
По их данным, цель созданной минобороны России "картинки" – убедить других по принципу "стада" тоже идти на войну в Украину. Так Россия стремится оправдать свои долгосрочные военные усилия в Украине.
Чего хотел достичь Кремль терактом в "Крокусе"
- 22 марта 2022 года под Москвой в Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы "Пикник". В результате трагедии погибли 144 человека, еще более 550 – получили ранения.
- Россия сразу же заявила об "украинском следе", хотя доказательств не привела. Ведь ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство. Кремль задержал Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоду и Далержона Мирзоева. Из них трое на суде имели следы пыток.
- Издание The Washington Post написало, что США предупредили Россию об угрозе теракта именно в "Крокусе" за две недели до трагедии.
- Журналисты Financial Times провели соцопрос среди россиян и выяснили, что более 75% опрошенных считают Путина самым надежным источником информации о теракте. Большинство россиян, несмотря на отсутствие доказательств, верят в "украинский след".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснял, что в 1999 году Путин взрывами в жилых домах России, которые организовала ФСБ, легитимизировал войну в Чечне. Однако удастся ли диктатору это еще раз по Украине – читайте по ссылке.