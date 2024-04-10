Об этом президент Украины заявил в интервью немецкому СМИ. Он также отметил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины имеют влияние на войну.
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Зеленский объяснил, почему Россия хочет захватить Харьков
В интервью президент Украины заявил, что не исключает возможности нового наступления врага на Харьков, так же как оккупанты пытались захватить город в начале полномасштабного вторжения.
Зеленский объяснил, что Владимир Путин не отказался от планов оккупировать город, ведь он является большим символом.
Путин, конечно, хотел бы забрать Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков является одной из столиц Украины, поэтому он имеет большое символическое значение,
– заявил Зеленский в интервью.
Вместе с тем, президент подчеркнул, что Украина готова сорвать планы врага, по наступлению. Зеленский акцентировал, что "мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло".
В интервью он также прокомментировал постоянные атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Зеленский отметил, что это "имеет большое влияние на войну", а также они наносят "большую боль населению и городам" Украины.
Другие заявления Зеленского в интервью Bild
- Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления по деоккупации наших территорий. Впрочем, украинские защитники нуждаются в большем количестве оружия, поэтому он призвал партнеров, в том числе США, усилить помощь.
- Президент Украины подчеркнул, что если США не предоставят Украине оружие, то результат может быть ужасным. Зеленский рассказал, что российский президент может убить сотни тысяч мирных жителей, ведь он не остановится в своих империалистических целях захватить Украину.
- Комментируя информацию о том, почему канцлер Германии не позволяет передать дальнобойные ракеты Taurus, президент Украины объяснил, что этот отказ связан с ядерными угрозами Владимира Путина. Зеленский добавил, что Шольц считает, что отказ передать ракеты Taurus может защитить мир от ядерной угрозы со стороны России.