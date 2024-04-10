Об этом президент Украины заявил в интервью немецкому СМИ. Он также отметил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины имеют влияние на войну.

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Зеленский объяснил, почему Россия хочет захватить Харьков

В интервью президент Украины заявил, что не исключает возможности нового наступления врага на Харьков, так же как оккупанты пытались захватить город в начале полномасштабного вторжения.

Зеленский объяснил, что Владимир Путин не отказался от планов оккупировать город, ведь он является большим символом.

Путин, конечно, хотел бы забрать Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков является одной из столиц Украины, поэтому он имеет большое символическое значение,

– заявил Зеленский в интервью.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что Украина готова сорвать планы врага, по наступлению. Зеленский акцентировал, что "мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло".

В интервью он также прокомментировал постоянные атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Зеленский отметил, что это "имеет большое влияние на войну", а также они наносят "большую боль населению и городам" Украины.

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