Журналист Асеев отмечает 30-летний юбилей в плену боевиков: в Украине запустили флешмоб

Журналист и блогер Станислав Асеев встречает свои тридцать лет в плену боевиков. Еще в июне 2017 года его захватили и обвинили в шпионаже в пользу Украины – он освещал события в оккупированном Донецке. В плену украинского журналиста пытали.

Его фамилия не попала ни в один из обменных списков.

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А год назад ему посвятили целую программу на российском канале. В ней Станислав признается в "работе на украинские спецслужбы". То признание из него "выбивали" – говорят родные и друзья. В каком он сейчас состоянии – не известно.

Кто такой Станислав Асеев?

Украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин он работал журналистом в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода". Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года, после похищения пророссийскими боевиками на Донбассе.

Вот отрывок из статьи Стаса, который является своего рода объяснением, почему он остался в оккупированном Донецке.

"Многие скажут, что это неоправданный риск. Что снимать там, где ложатся снаряды, а украинскую камеру, мягко говоря, не ждут, – значит напрасно рисковать своей жизнью. Но прежде всего я делаю это для себя самого. Конечно, это еще и моя работа, и такие фото и посты несут мир войны в Киев, Одессу, на Волынь. Война появляется там в онлайн-режиме, в виде интерактивной картинки, как пейзажи Самоа на заставке на рабочем столе. И все же в первую очередь я делаю это для себя самого. Это – my education, которое не купишь ни за какие деньги. Впрочем, и платить приходится отнюдь не деньгами".

Флешмоб в поддержку Асеева

Чтобы поддержать коллегу члены Национального союза журналистов устроили акцию – написали поздравления имениннику и призывают неравнодушных разместить публикации по хэштегом #FREE ASEEV.