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      Журналист Асеев отмечает 30-летний юбилей в плену боевиков: в Украине запустили флешмоб

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      Журналист Асеев отмечает 30-летний юбилей в плену боевиков
      Журналист Асеев отмечает 30-летний юбилей в плену боевиков / svoboda.org

      Журналист и блогер Станислав Асеев встречает свои тридцать лет в плену боевиков. Еще в июне 2017 года его захватили и обвинили в шпионаже в пользу Украины – он освещал события в оккупированном Донецке. В плену украинского журналиста пытали.

      Его фамилия не попала ни в один из обменных списков.

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      А год назад ему посвятили целую программу на российском канале. В ней Станислав признается в "работе на украинские спецслужбы". То признание из него "выбивали" – говорят родные и друзья. В каком он сейчас состоянии – не известно.

      Кто такой Станислав Асеев?
      Украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин он работал журналистом в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода". Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года, после похищения пророссийскими боевиками на Донбассе.

      Вот отрывок из статьи Стаса, который является своего рода объяснением, почему он остался в оккупированном Донецке.

      "Многие скажут, что это неоправданный риск. Что снимать там, где ложатся снаряды, а украинскую камеру, мягко говоря, не ждут, – значит напрасно рисковать своей жизнью. Но прежде всего я делаю это для себя самого. Конечно, это еще и моя работа, и такие фото и посты несут мир войны в Киев, Одессу, на Волынь. Война появляется там в онлайн-режиме, в виде интерактивной картинки, как пейзажи Самоа на заставке на рабочем столе. И все же в первую очередь я делаю это для себя самого. Это – my education, которое не купишь ни за какие деньги. Впрочем, и платить приходится отнюдь не деньгами".

      Флешмоб в поддержку Асеева

      Чтобы поддержать коллегу члены Национального союза журналистов устроили акцию – написали поздравления имениннику и призывают неравнодушных разместить публикации по хэштегом #FREE ASEEV.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Украинцы в плену РФ Заложники Журналисты
      Источник: 24 канал
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