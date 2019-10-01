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      Как освобожденный из плена моряк Опрыско осваивается дома: встреча с матерью и планы на будущее

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      Освобожденный из русского плена украинский моряк Андрей Опрыско вернулся в родное село Надетычи, что на Львовщине. И уже думает, как покорять мировой океан. А перед тем обязательно хочет поплавать и в родном Днестре, который протекает недалеко от дома. Об этом мечтал в неволе, где пробыл почти 300 дней.

      Мама украинского моряка Андрея Опрыско долгих девять месяцев плена ждала домой своего героя. Ольга Васильевна держалась стойко и лишь при встрече эмоции взяли свое.

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      "Все время не плакала. Как он был в "Лефортово", держала себя, а тогда эмоции взорвались на меня. Плакала очень. Мне предложили – напишите на русском, может, те письма будут доходить. Я не хотела писать на русском и фактически письма не доходили", – рассказала мать освобожденного моряка Ольга Опрыско.

      Андрій Оприско з матір'ю
      Андрей Опрыско с матерью

      Украинские моряки времени в плену не теряли, сказал Андрей. В тюремной камере прочитал полсотни книг, придумывал кулинарные рецепты и рисовал звездное небо.

      Что было самое интересное – это утренняя прогулка, так как на прогулке занимался спортом. Раскладывал график, что делать. За эти 286 дней 400 километров пробег, 10 тысяч раз отжался, присел от скамейки, груша была у меня, из кульков сделал себе,
      – вспомнил освобожденный моряк катера "Никополь" Андрей Опрыско.

      Сейчас моряк вспоминает неволю, как приключение и ни о чем не жалеет. Утверждал, что лучше быть матросом на корабле, чем капитаном первого ранга в штабе, так и не усидел на берегу. В плену, несмотря на враждебные запреты, чувствовал поддержку с родины и вспоминал родного кота Жюльена, которого подарил маме.

      Андрій Оприско з котом
      Андрей Опрыско с котом

      "Письма из дома не доходили, разве от детей кораблики. Вся камера была в корабликах. Затем уже к концу фото кота, я так на самом видном месте фотографию поставил", – сообщил моряк Андрей Опрыско.

      В Надетычах Андрея ждали всем селом. Теперь пройти мимо соседей без искренних объятий и гостинцев невозможно. "Очень хорошо отреагировали, потому что это наш патриот и наше лицо села. Наше село маленькое, но оно дружеское", – сообщил сосед Игорь Роделицкий.

      В реке Днестр, что протекает недалеко от дома, будущий моряк ребенком купался после школы и полюбил водную стихию. Там заряжается энергией для новых плаваний и свершений.

      Андрій Оприско на березі річки Дністер
      Андрей Опрыско на берегу реки Днестр

      "С нами Бог, с нами правда и даже сомнения не может быть в том, что у нас сейчас есть шанс стать нормальным государством. Поэтому нам не только Россия, но никакой враг не страшен. Обязательно выходить в мировой океан. Украинские флаги и корабли военные должны быть по всему миру, без вариантов", – добавил Андрей Опрыско.

      У Андрея впереди больше месяца отпуска. Поэтому возьмется за ремонт маминого дома, чтобы пригласить в гости собратьев-моряков из плена. Дальше в планах стать офицером и ходить в желанное море.

      Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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