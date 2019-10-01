Как освобожденный из плена моряк Опрыско осваивается дома: встреча с матерью и планы на будущее

Освобожденный из русского плена украинский моряк Андрей Опрыско вернулся в родное село Надетычи, что на Львовщине. И уже думает, как покорять мировой океан. А перед тем обязательно хочет поплавать и в родном Днестре, который протекает недалеко от дома. Об этом мечтал в неволе, где пробыл почти 300 дней.

Мама украинского моряка Андрея Опрыско долгих девять месяцев плена ждала домой своего героя. Ольга Васильевна держалась стойко и лишь при встрече эмоции взяли свое.

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"Все время не плакала. Как он был в "Лефортово", держала себя, а тогда эмоции взорвались на меня. Плакала очень. Мне предложили – напишите на русском, может, те письма будут доходить. Я не хотела писать на русском и фактически письма не доходили", – рассказала мать освобожденного моряка Ольга Опрыско.



Андрей Опрыско с матерью

Украинские моряки времени в плену не теряли, сказал Андрей. В тюремной камере прочитал полсотни книг, придумывал кулинарные рецепты и рисовал звездное небо.

Что было самое интересное – это утренняя прогулка, так как на прогулке занимался спортом. Раскладывал график, что делать. За эти 286 дней 400 километров пробег, 10 тысяч раз отжался, присел от скамейки, груша была у меня, из кульков сделал себе,

– вспомнил освобожденный моряк катера "Никополь" Андрей Опрыско.

Сейчас моряк вспоминает неволю, как приключение и ни о чем не жалеет. Утверждал, что лучше быть матросом на корабле, чем капитаном первого ранга в штабе, так и не усидел на берегу. В плену, несмотря на враждебные запреты, чувствовал поддержку с родины и вспоминал родного кота Жюльена, которого подарил маме.



Андрей Опрыско с котом

"Письма из дома не доходили, разве от детей кораблики. Вся камера была в корабликах. Затем уже к концу фото кота, я так на самом видном месте фотографию поставил", – сообщил моряк Андрей Опрыско.

В Надетычах Андрея ждали всем селом. Теперь пройти мимо соседей без искренних объятий и гостинцев невозможно. "Очень хорошо отреагировали, потому что это наш патриот и наше лицо села. Наше село маленькое, но оно дружеское", – сообщил сосед Игорь Роделицкий.

В реке Днестр, что протекает недалеко от дома, будущий моряк ребенком купался после школы и полюбил водную стихию. Там заряжается энергией для новых плаваний и свершений.



Андрей Опрыско на берегу реки Днестр

"С нами Бог, с нами правда и даже сомнения не может быть в том, что у нас сейчас есть шанс стать нормальным государством. Поэтому нам не только Россия, но никакой враг не страшен. Обязательно выходить в мировой океан. Украинские флаги и корабли военные должны быть по всему миру, без вариантов", – добавил Андрей Опрыско.

У Андрея впереди больше месяца отпуска. Поэтому возьмется за ремонт маминого дома, чтобы пригласить в гости собратьев-моряков из плена. Дальше в планах стать офицером и ходить в желанное море.

Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала