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      Російські окупанти у Криму арештували українця: що відомо

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      Пункт пропуску "Джанкой"
      Пункт пропуску "Джанкой" / djankoy.bezformata.com

      Громадянина України затримали на кримському пункті пропуску "Джанкой", який зараз підконтрольний російським службам. Чоловік начебто намагався в’їхати до Криму з чужим паспортом.

      Про затримання, не вказуючи прізвище українця, повідомляє низка проросійських ЗМІ на півострові, посилаючись на дані російської ФСБ.

      Не перший випадок: ФСБ Росії затримала на межі з Кримом двох українців, – ЗМІ

      Затриманий – родом з Мелітополя, йому 25 років. Російським прикордонникам сказав, що прямував до Росії на заробітки. Паспорт же позичив у друга, бо свій загубив.

      Повернути документ істинному власнику він планував після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом.

      Проти українця російські окупанти у Криму вже порушили кримінальну справу та арештували його. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

      Важливо! У Держприкордонслужбі неодноразово повідомляли: ідентифікувати затриманих росіянами українців на адмінкордоні з Кримом неможливо. Річ у тім, що ФСБ не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують "контактів з окупантами".

      Що таке адмінмежа з Кримом?Після окупації Криму Росією у 2014 році між материковою Україною та півостровом формально існує адміністративний кордон. Росіяни вважають його державним. У Херсонській області на цій межі працюють 3 контрольні пункти в'їзду-виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка". З боку окупантів – це "Джанкой", "Армянськ" і "Перекопськ".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму ФСБ Заручники Українці в полоні РФ
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