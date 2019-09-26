Российские оккупанты в Крыму арестовали украинца: что известно

Гражданина Украины задержали на крымском пункте пропуска "Джанкой", который сейчас подконтролен российским службам. Мужчина якобы пытался въехать в Крым с чужим паспортом.

О задержании, не указывая фамилию украинца, сообщает ряд пророссийских СМИ на полуострове, ссылаясь на данные российской ФСБ.

Не первый случай: ФСБ России задержала на границе с Крымом двух украинцев, – СМИ

Задержанный – родом из Мелитополя, ему 25 лет. Российским пограничникам сказал, что направлялся в Россию на заработки. Паспорт же одолжил у друга, потому что свой потерял.

Вернуть документ истинному владельцу он планировал после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом.

Против украинца российские оккупанты в Крыму уже возбудили уголовное дело и арестовали его. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Важно! В Госпогранслужбе неоднократно сообщали: идентифицировать задержанных россиянами украинцев на админгранице с Крымом невозможно. Дело в том, что ФСБ не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

Что такое админграница с Крымом?

После оккупации Крыма Россией в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом формально существует административная граница. Россияне считают ее государственной. В Херсонской области на этой границе работают 3 контрольных пункта въезда-выезда "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка". Со стороны оккупантов – это "Джанкой", "Армянск" и "Перекопск".