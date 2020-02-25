В России исчезла украинка из Крыма, которую оккупанты обвинили в "госизмене"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что еще с начала февраля 2020 года нет никакой официальной информации о месте пребывания заключенной украинки Галины Долгополовой. В ноябре 2019 года оккупанты задержали ее, обвинили в "государственной измене" и вывезли из Крыма.

Последнее известное место содержания гражданки Украины – СИЗО №2 Федслужбы исполнения наказаний России по Москве, подчеркнула омбудсмен Людмила Денисова.

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Поэтому она обратилась к своей русской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы принять все необходимые меры для подтверждения местонахождения украинки, а также проверить соблюдение ее прав.

Родным и адвокатам Галины Долгополовой до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья, а также обеспечении правовой и медицинской помощью,

– отметила Денисова.

Галина Долгополова и ее задержание: коротко

Галина Долгополова – украинка родом из Крыма. После аннексии полуострова она осталась жить в Севастополе. Российские СМИ даже писали, будто она работала в структуре Черноморского флота России.

Кроме украинского, у Долгополовой было и российское гражданство. Это и не удивительно, ведь после оккупации Россия принудительно выдавала его всем, кому только вздумается. Это позволяет оккупанту судить крымчан, которые не согласны с оккупацией, как "своих граждан".

Именно так случилось и с Долгополовой – ее обвинили в "шпионаже в пользу Украины" и судят "за государственную измену". Если бы у нее не было российского гражданства, то и судить не было бы за что.