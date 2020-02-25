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      В России исчезла украинка из Крыма, которую оккупанты обвинили в "госизмене"

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      Родные и адвокаты ничего не знают о местонахождении украинки Долгополовой, которую в ноябре в Крыму задержала ФСБ / Коллаж 24 канала

      Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что еще с начала февраля 2020 года нет никакой официальной информации о месте пребывания заключенной украинки Галины Долгополовой. В ноябре 2019 года оккупанты задержали ее, обвинили в "государственной измене" и вывезли из Крыма.

      Последнее известное место содержания гражданки Украины – СИЗО №2 Федслужбы исполнения наказаний России по Москве, подчеркнула омбудсмен Людмила Денисова.

      К слову: Шпионил в пользу Украины: в России отправили на 12 лет в колонию 72-летнего пенсионера

      Поэтому она обратилась к своей русской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы принять все необходимые меры для подтверждения местонахождения украинки, а также проверить соблюдение ее прав.

      Родным и адвокатам Галины Долгополовой до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья, а также обеспечении правовой и медицинской помощью,
      – отметила Денисова.

      Галина Долгополова и ее задержание: коротко

      Галина Долгополова – украинка родом из Крыма. После аннексии полуострова она осталась жить в Севастополе. Российские СМИ даже писали, будто она работала в структуре Черноморского флота России.

      Кроме украинского, у Долгополовой было и российское гражданство. Это и не удивительно, ведь после оккупации Россия принудительно выдавала его всем, кому только вздумается. Это позволяет оккупанту судить крымчан, которые не согласны с оккупацией, как "своих граждан".

      Именно так случилось и с Долгополовой – ее обвинили в "шпионаже в пользу Украины" и судят "за государственную измену". Если бы у нее не было российского гражданства, то и судить не было бы за что.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Людмила Денисова Новости Севастополя Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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