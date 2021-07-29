Письмо Долгополая передала через бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Кстати, ранее женщину незаконно задержали в оккупированном Крыму, а позже так же незаконно этапировали на территорию России. Сейчас пленнице 66 лет.

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Лист Довгополой

Женщина подчеркнула, что скоро ее куда-то увезут. У нее останется лишь связь с украинским консульством.

Если я выживу (все же возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым, не могу больше видеть, как он гниет сейчас... Скоро Нормандский формат, напомните З. В, чтобы включил вопрос об обмене. Наши здесь очень надеются,

– написала пленница.



Письмо Довгополой / Фото из фейсбука Олега Сенцова

Заключение Довгополой: что надо знать

В ноябре 2019 года ФСБ России заявила, что задержала на территории временно оккупированного Севастополя якобы "гражданку России по подозрению в "государственной измене".

Галину Довгополую обвиняют в якобы сборе секретных сведений военного характера для украинской разведки.

Женщину незаконно взяли под стражу и поместили в московское СИЗО "Лефортово".



Галина Довгополая / Фото Людмилы Денисовой