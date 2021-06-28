Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що наразі в Росії та на окупованих територіях наразі у неволі перебувають 405 українців. Серед них є військовослужбовці та жінки.

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В Офісі омбудсмена знають ім'я кожного

За словами Денісової, Україна поки не може гарантувати дотримання прав і свобод людей на окупованих територіях. Через це українці змушені виживати за законами Росії, яка викорінює не лише все українське, а й людську гідність.

405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах й катівнях Росії та на окупованих територіях,

– розповіла вона.

Денісова також запевнила, що в Офісі омбудсмена знають ім'я кожного з них.

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За словами уповноваженої з прав людини, Росія відібрала у бранців право на захист, особисту недоторканність та свободу. Вона зауважила, що спільним обов'язком громадян є домогтися того, щоб Конституція була чинною для кожної людини на території України.

"Я впевнена, що завдяки й продуктивній роботі Верховної Ради, й активній політичній позиції президента та належному виконанню усіма органами влади своїх обов'язків нам вдасться повернути мир в Україну", – заявила Денісова.

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