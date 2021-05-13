Олексій Арестович заявив, що Україна подала список із прізвищами майже 100 наших громадян на обмін полоненими. Однак наразі можливість чергового обміну на Донбасі перебуває під питанням.

Українська сторона передала списки на обмін ще в червні 2020 року. Про це спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Перші списки подали відразу після домовленостей політичних радників. Згідно з процедурою, Україна подає до ОБСЄ їх щомісяця.

Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це перший обмін, який ми плануємо. Це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань,

– заявив Арестович.

Він також додав, що противник, за різними підрахунками, утримує до 260 громадян України. Але в цьому переліку є багато таких, чиє конкретне місцеперебування не встановлене. Ці люди можуть перебувати у тимчасово окупованому Криму або в Росії.

Обмін полоненими буде не скоро

Арестович зауважив, що наразі обмін полоненими – під питанням. За його словами, Росія прив'язує звільнення полонених до політичних поступок.

"Чекати на обмін наразі я не бачу перспектив, тому що поки Росія проводить ту ж політику, як і завжди. Однак ми працюємо над цим", – пояснив спікер делегації.

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