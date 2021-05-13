Украина просит вернуть почти 100 пленных
Алексей Арестович заявил, что Украина подала список с фамилиями почти 100 наших граждан на обмен пленными. Однако пока возможность очередного обмена на Донбассе находится под вопросом.
Источник:24 канал
Украинская сторона передала списки на обмен еще в июне 2020 года. Об этом спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Первые списки подали сразу после договоренностей политических советников. Согласно процедуре, Украина подает в ОБСЕ их ежемесячно.
Мы просим вернуть более 90 человек. Это первый обмен, который мы планируем. Это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых заданий,
– заявил Арестович.
Он также добавил, что противник, по разным подсчетам, удерживает до 260 граждан Украины. Но в этом перечне есть много таких, чье конкретное местонахождение не установлено. Эти люди могут находиться во временно оккупированном Крыму или в России.
Обмен пленными будет не скоро
Арестович отметил, что сейчас обмен пленными – под вопросом. По его словам, Россия привязывает освобождение пленных к политическим уступкам.
"Ждать обмена пока я не вижу перспектив, потому что пока Россия проводит ту же политику, что и всегда. Однако мы работаем над этим", – объяснил спикер делегации.
Коротко об обмене пленными
- В январе 2021 года пророссийские боевики на Донбассе заявили, что готовы передать несколько пленных в одностороннем порядке. Однако они настаивали, что это может произойти только при посредничестве пророссийского нардепа Виктора Медведчука.
- Президент Владимир Зеленский назвал такие неофициальные форматы обмена – провокацией.
- 19 апреля в Офисе Президента заявили, что Пасха может стать хорошим поводом для обмена пленными в формате "всех на всех".
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