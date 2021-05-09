Оккупанты передали Украине свои списки на обмен пленными
Украинская сторона получила от представителей оккупационной власти на Донбассе списки на обмен пленными. Сейчас списки уточняет Украинская делегация в ТКГ.
Источник:24 канал
Об этом 9 мая в эфире одного из телеканалов заявила Татьяна Иванова, участница украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
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Списки получили в апреле
Участница ТКГ рассказала, что свои списки как минимум еще зимой украинская сторона передала на обмен пленными. В течение всего времени Украина настаивала на том, чтобы зеркально передали списки со стороны ОРДЛО.
Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили,
– заявила Иванова.
Она добавила, что сейчас идет работа с этими списками – они уточняются, с ними работают.
Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы придем к тому, что обмен состоится,
– добавила участница ТКГ.
Хотя она считает, что сейчас сложно говорить о том, сколько украинцев могут быть освобождены из оккупированной территории.
Коротко об обмене пленными
- 19 апреля 2021 года в Офисе Президента рассказывали, что Пасха может стать хорошим поводом, чтобы активизировать усилия для обмена пленными. В частности, в формате "всех на всех".
- 11 апреля представитель украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявил, что боевики ОРДЛО держат в заложниках около 300 человек. Украинская делегация в ТКГ постоянно поднимает вопрос их освобождения, однако пока об обмене пленными договориться не удается.
- 9 украинцев, которых незаконно удерживают, оккупанты должны были передать еще в начале января 2021 года. Однако решили, что украинцев будут передавать только Виктору Медведчуку.
- Украинский МИД выступил решительно против такого шага.
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