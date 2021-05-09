Украинская сторона получила от представителей оккупационной власти на Донбассе списки на обмен пленными. Сейчас списки уточняет Украинская делегация в ТКГ.

Об этом 9 мая в эфире одного из телеканалов заявила Татьяна Иванова, участница украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

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Списки получили в апреле

Участница ТКГ рассказала, что свои списки как минимум еще зимой украинская сторона передала на обмен пленными. В течение всего времени Украина настаивала на том, чтобы зеркально передали списки со стороны ОРДЛО.

Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили,

– заявила Иванова.

Она добавила, что сейчас идет работа с этими списками – они уточняются, с ними работают.

Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы придем к тому, что обмен состоится,

– добавила участница ТКГ.

Хотя она считает, что сейчас сложно говорить о том, сколько украинцев могут быть освобождены из оккупированной территории.

Коротко об обмене пленными